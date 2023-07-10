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16:19, 10 июля 2023Бывший СССР

В Литве призвали назвать дату вступления Украины в НАТО

Президент Литвы Науседа призвал НАТО назвать точную дату вступления Украины в альянс

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО назвать точную дату вступления Украины в альянс. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с прибывшим на саммит альянса генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.

«Пора от теоретических разговоров перейти в практическую плоскость приема Украины в НАТО и установить конкретные сроки вступления в альянс, ограниченные по времени сроки», — сказал Науседа.

Он также одобрил тот факт, что альянс не стал применять к Украине требование соблюдать план действий по членству (ПДЧ). «Это положительно скажется на темпах процесса интеграции. Нельзя, чтобы членство НАТО оставалось для Киева горизонтом, к которому приближаешься, а он удаляется», — сказал президент.

Ранее посол Латвии в Германии Алда Ванага заявила, что Киев может войти в состав блока, но для этого ему нужно получить гарантии безопасности. Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе она назвала историческим.

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    Алевтина Запольская
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