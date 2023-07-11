В Одессе произошли взрывы

«Думская» сообщила, что в Одессе произошло несколько взрывов, работает ПВО

Несколько взрывов произошло в Одессе в ночь на вторник, 11 июля, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает местное издание «Думская» в Telegram-канале.

«Уже было несколько взрывов. Работает ПВО», — говорится в сообщении издания.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской областях.

Ранее в ночь на 11 июля воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях страны. Кроме того, тревога звучала в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей. В ночь на понедельник, 10 июля, в Николаеве произошел взрыв.