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02:07, 11 июля 2023Бывший СССР

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В двух областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Сирены звучат в Харьковской и Днепропетровской областях страны. Кроме того, тревога звучит в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.

Утром в понедельник 3 июля в украинском городе Сумы произошли взрывы. Также в Сумской области объявили воздушную тревогу в 10:51 по местному времени. Ранее сигналы тревогидействовали в Киеве. Сирены в городе начали звучать в 2:21 по местному времени. Кроме того, в Киеве и ряде областей Украины в ночь на 2 июля объявлялся режим воздушной тревоги.

Ранее жителям Украины посоветовали покинуть страну этим летом, не дожидаясь обострения конфликта с Россией. По мнению бывшего советника экс-президента республики Леонида Кучмы Олега Соскина, украинцам необходимо перебраться в другие государства.

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    Марина Совина
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