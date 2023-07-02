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13:34, 2 июля 2023Бывший СССР

Жителям Украины посоветовали покинуть страну

Экс-советник Кучмы Соскин посоветовал украинцам уехать из страны летом

Фото: Viktor Bystrov / Unsplash

Жителям Украины следует покинуть страну текущим летом, не дожидаясь обострения конфликта с Россией. Такой совет на своем YouTube-канале дал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его мнению, украинцам необходимо перебраться в другие государства. «Ничего хорошего не будет. Сейчас лето — адаптируйтесь. Лето быстро пробежит — осень страшная будет», — заключил он.

Автор ролика также порекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому подписать мирное соглашение с Россией.

29 июня Соскин осудил идею Киева легализовать лекарства на основе марихуаны. На его взгляд, это разложит и уничтожит украинцев, которых пытаются подсадить на каннабис, поскольку он уничтожает целые государства.

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    Варвара Кошечкина
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