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21:19, 29 июня 2023Бывший СССР

В Киеве осудили идею Зеленского легализовать лекарства на основе марихуаны

Экс-советник Кучмы Соскин: легализация лекарств на основе марихуаны разложит украинцев
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала осудил идею действующего лидера страны Владимира Зеленского легализовать лекарства на основе марихуаны.

По мнению киевского деятеля, это разложит и уничтожит украинцев, которых пытаются «подсадить» на каннабис, поскольку он «уничтожает целые государства».

Соскин поставил использование марихуаны в медицинских целых в один ряд с азартными играми и казино.

«Классная схема, молодец, Зеленский, хорошо работаешь на хозяев своих», — заключил экс-советник Кучмы.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал легализовать лекарства на основе каннабиса. По его словам, в стране должны быть применены «все лучшие мировые практики», чтобы «украинцам и украинкам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны».

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    Марина Совина
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