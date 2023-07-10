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01:53, 10 июля 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о взрыве в Николаеве

«Суспильне» сообщило о взрыве в Николаеве

Фото: Mykola Tymchenko / Reuters

В ночь на понедельник 10 июля в Николаеве прогремел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Суспильне» («Общественное»).

«В городе и области объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении. Подробностей произошедшего не приводится, информации о разрушениях и пострадавших на данный момент нет.

Ранее глава Николаевской области Виталий Ким рассказал, что после ночных взрывов в городе Очаков на Украине случился пожар на складе. «Произошло возгорание одноэтажного складского помещения», — уточнил он.

В ночь на 7 июля воздушную тревогу объявили сразу в нескольких областях Украины. Сирены звучали в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Позже тревога прозвучала и в других регионах страны.

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    Марина Совина
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