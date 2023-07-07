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10:29, 7 июля 2023Бывший СССР

В Николаевской области произошел пожар на складе после взрывов

Глава Николаевской области Украины Ким сообщил о пожаре на складе в Очакове после взрывов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Pavlo Petrov / Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

После ночных взрывов в городе Очаков на Украине случился пожар на складе. Об этом сообщил глава Николаевской области Виталий Ким в Telegram.

«Произошло возгорание одноэтажного складского помещения», — написал Ким, добавив, что подробности случившегося в настоящий момент уточняются.

В ночь на 7 июля воздушную тревогу объявили сразу в нескольких областях Украины. Сирены звучали в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Позже тревога прозвучала и в других регионах страны.

Ранее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что объект критической инфраструктуры был поражен во Львове.

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    Алевтина Запольская
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