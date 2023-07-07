В Николаевской области произошел пожар на складе после взрывов

Глава Николаевской области Украины Ким сообщил о пожаре на складе в Очакове после взрывов

После ночных взрывов в городе Очаков на Украине случился пожар на складе. Об этом сообщил глава Николаевской области Виталий Ким в Telegram.

«Произошло возгорание одноэтажного складского помещения», — написал Ким, добавив, что подробности случившегося в настоящий момент уточняются.

В ночь на 7 июля воздушную тревогу объявили сразу в нескольких областях Украины. Сирены звучали в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Позже тревога прозвучала и в других регионах страны.

Ранее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что объект критической инфраструктуры был поражен во Львове.

