Сразу в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

В Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу

Сразу в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

В частности, сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Как следует из данных портала, в Днепропетровской области сообщают о взрывах. Кроме того, тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

В ночь на 6 июля режим воздушной тревоги распространился на всю территорию Украины. Также сообщалось о взрывах в Львовской, Тернопольской и Черкасской областях.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рекомендовал согражданам не игнорировать предупреждение. Кроме того, в своем Telegram-канале он призвал их не снимать работу средств противовоздушной обороны (ПВО).