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05:10, 6 июля 2023Бывший СССР

Во Львове заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Глава Львовской ОВА Козицкий: в городе поврежден объект критической инфраструктуры

Фото: Nikita Tsitsagi / Globallookpress.com

Объект критической инфраструктуры был поврежден во Львове. Об этом заявил глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий в Telegram-канале.

«Поврежден объект критической инфраструктуры во Львове», — написал он.

В ночь с 5 ина 6 июля в городе заработали системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщалось о взрывах. В населенном пункте наблюдались проблемы с электроснабжением и мобильной связью.

20 июня Козицкий сообщал, что в городе поврежден объект критической инфраструктуры. Никто не пострадал. Мэр города Андрей Садовый рассказал о взрывах во Львове и Львовской области Украины.

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    Марина Совина
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