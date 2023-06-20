ТСН: во Львове и области произошли взрывы, жителей призвали оставаться в укрытиях

Во Львове и Львовской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый, передает украинский телеканал ТСН.

«Вы же сами все хорошо слышите. Во Львове и области — взрывы», — сказал он. Глава Львова призвал жителей оставаться в укрытии или «хотя бы в коридоре».

Ранее сообщалось, что в Киеве и Киевской области произошли взрывы. В городской военной администрации указали, что в столице Украины работает система противовоздушной обороны (ПВО).

В настоящее время на большей части территории Украины объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги звучит в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях страны. Также тревога была объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и Донецкой народной республики.