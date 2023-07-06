Стало известно о взрывах во Львове

ТСН: во Львове прогремели взрывы, работает система ПВО

Ряд взрывов прогремел во Львове, работают системы противовоздушной обороны, сообщается в Telegram-канале украинского телеканала ТСН.

«Звуки взрывов во Львове — это работа ПВО. Информации о "прилетах", разрушениях и пострадавших пока нет», — сказано в сообщении.

Издание добавило, что, по словам депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, в городе наблюдаются проблемы с электроснабжением и мобильной связью.

Ранее стало известно, что режим воздушной тревоги распространился на всю территорию Украины. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рекомендовал согражданам не игнорировать предупреждение. Кроме того, в своем Telegram-канале он призвал их не снимать работу средств противовоздушной обороны (ПВО).