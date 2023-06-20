Во Львове сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Львовская военная администрация заявила о повреждении объекта критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры получил повреждения во Львове. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале.

«Предварительно: во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры», — заявили в администрации.

По словам Козицкого, пострадавших нет, на месте работают спецслужбы.

Ранее мэр города Андрей Садовый сообщил о взрывах во Львове и Львовской области Украины. «Вы же сами все хорошо слышите. Во Львове и области — взрывы», — сказал он. Глава города призвал жителей оставаться в укрытии или «хотя бы в коридоре».

В ночь на 20 июня на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги звучит в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях страны. Также тревога была объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и Донецкой народной республики.