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08:35, 20 июня 2023Бывший СССР

Во Львове сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Львовская военная администрация заявила о повреждении объекта критической инфраструктуры

Фото: Marko Djurica / Reuters

Объект критической инфраструктуры получил повреждения во Львове. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале.

«Предварительно: во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры», — заявили в администрации.

По словам Козицкого, пострадавших нет, на месте работают спецслужбы.

Ранее мэр города Андрей Садовый сообщил о взрывах во Львове и Львовской области Украины. «Вы же сами все хорошо слышите. Во Львове и области — взрывы», — сказал он. Глава города призвал жителей оставаться в укрытии или «хотя бы в коридоре».

В ночь на 20 июня на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги звучит в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях страны. Также тревога была объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и Донецкой народной республики.

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