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04:40, 11 июля 2023Наука и техника

Назван способ обновить устаревшую Windows

Tom’s Hardware: в сети запустили сайт с обновлениями для старых версий Windows

Фото: Johny Vino / Unsplash

Энтузиасты запустили агрегатор, содержащий обновления для устаревших версий Windows. Об этом сообщает издание Tom’s Hardware.

По словам журналистов медиа, на сайте проекта Windows Update Restored опубликованы архивы с обновлениями для устаревших версий ОС от Microsoft. Специалисты нашли файлы с апдейтами для Windows 95, NT 4.0, 98, Me, 2000 и XP. Авторы отметили, что энтузиасты предложили новый способ пользоваться старыми операционными системами после окончания срока поддержки.

По словам журналистов медиа, обновления для устаревших ОС может пригодиться в случае, если потребители по каким-то причинами не хотят пользоваться актуальными версиями Windows. Также названый проект может оказаться полезным, если новые ОС от Microsoft не поддерживают определенные программы.

«Windows Update Restored — это долгожданный и интересный проект, но мы не советуем пользоваться архивными версиями Windows», — подытожили специалисты Tom’s Hardware. По словам авторов, устаревшие операционные системы являются особенно уязвимыми для хакеров.

Ранее инсайдеры рассказали, что корпорация Microsoft запланировала представить ОС Windows нового поколения в конце 2024 года. По информации источников, публичная версия операционной системы появится в 2025 году.

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    Андрей Ставицкий
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