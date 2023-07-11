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15:03, 11 июля 2023Интернет и СМИ

Информация о намерении ООН убивать людей при помощи вирусов оказалась фейком

Информация о намерении ООН убивать людей при помощи устойчивых вирусов оказалась фейком

Фото: CDC / Unsplash

Информация о намерении Организации Объединенных Наций (ООН) убивать людей при помощи устойчивых бактерий и вирусов, не реагирующих на лекарства, оказалась фейком.

Группа «Последние новости» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала пост, в котором утверждается, что к 2050 году устойчивые к антибиотикам микроорганизмы, согласно отчету ООН, будут убивать столько же людей, сколько и рак.

Портал также сообщил, что в 2019 году 1,27 миллиона смертей во всем мире были напрямую связаны с лекарственно-устойчивыми инфекциями. «А почему так? Наверное, потому что бигфарма работает только на прибыль, а не здоровье людей?» — пишут авторы материала.

Речь в публикации идет о докладе ООН под названием «Готовимся к супербактериям: усиление природоохранных мер в рамках подхода "Единое здоровье" в ответ на устойчивость к противомикробным препаратам», опубликованном на сайте организации.

Согласно докладу, к 2050 году порядка 10 миллионов человек ежегодно будут становиться жертвами антибиотикорезистентности — способности микробов противостоять воздействию антимикробных средств, из-за чего лечить болезни станет сложнее. Устойчивые к лекарствам бактерии могут портить посевы, уничтожать урожаи, а также заражать воду, отмечает организация.

В своем докладе ООН предлагает бороться с устойчивостью бактерий к лекарствам, в том числе обеззараживать питьевую воду, разработать единые стандарты определения антибиотикорезистентности для образцов, взятых из окружающей среды. Таким образом, согласно докладу, можно будет избежать появление устойчивых к лекарствам бактерий.

ООН не намеревается убивать миллионы людей при помощи бактерий и вирусов, не реагирующих на лекарства, а сообщает о проблеме и предлагает способы борьбы с ней.

Кроме того, распространения пандемии суперинфекций опасаются также и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Организация неоднократно заявляла, что именно эта устойчивость будет одной из десяти основных угроз здоровью человечества.

Информация о том, чтоб ООН якобы намеревается убивать миллионы людей при помощи бактерий и вирусов, не получила распространения в российских СМИ. Искаженная информация из доклада организации появлялась в соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Олег Давыдов
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