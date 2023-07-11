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15:18, 11 июля 2023Силовые структуры

Защита блогера Лерчек опровергла отвод следователя

Защита блогера Лерчек опровергла сговор со следователем и его отвод по делу стилиста

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Уголовное дело против стилиста Эльвиры Янковской, обвиненной блогером Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) в мошенничестве, передали в полицию Восточного административного округа (ВАО) из-за количества эпизодов. Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевшей Михаил Мушаилов.

По его словам, предыдущего следователя не отводили от дела. Прокуратура изъяла его из Перово и передала в органы внутренних дел по ВАО, потому что поддельные вещи чаще реализовывались на территории округа. Также Мушаилов отметил, что вопрос об аффилированности экспертной организации, которая проводила экспертизу вещей, не обсуждался.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что следователя заподозрили в сговоре с адвокатом. Она якобы подготовила четыре документа с разными обвинениями и советовалась с адвокатом Мушаиловым, по какой статье возбуждать дело. Также, по данным канала, следователь провела экспертизу вещей в фирме, связанной с адвокатом, и рекомендовала ему заявить, что сумки были куплены в торговом центре, который находился на ее территории.

В августе 2022 года Чекалина разместила в своем блоге серию сторис, в которых рассказала, что Янковская полтора года продавала ей подделки одежды, обуви и аксессуаров люксовых брендов по цене оригинальных вещей. В соцсети она показала копии, которые получила от имиджмейкера.

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    Илона Палей
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