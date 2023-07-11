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06:46, 11 июля 2023Мир

Американский офицер оценил запасы оружия в США

Американский офицер Гауб: запасы оружия в США находятся на «опасно низком уровне»

Фото: Aaron Burden / Reuters

Подполковник американской армии в отставке Дарин Гауб в интервью Fox News заявил об истощении запасов оружия в США.

По его словам, по этой причине президент США Джо Байден решил отправить Украине кассетные боеприпасы. «Мои источники сообщили, что нам потребуется от 10 до 15 лет, чтобы восстановить все, что мы туда отправили», — сказал он.

Офицер добавил, что запасы американского оружия находятся на «опасно низком уровне».

6 июля представитель администрации президента США Джо Байдена сообщил, что Вашингтон уже принял решение о поставке Украине кассетных боеприпасов. Белый дом объяснил это желанием ускорить процесс продвижения контрнаступления.

Бывший генерал-лейтенант Вооруженных сил США Марк Хертлинг считает, что этот вид вооружения не поможет украинским войскам справиться с основными препятствиями.

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    Марина Совина
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