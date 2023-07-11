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18:39, 11 июля 2023Россия

Шойгу заявил о ежедневных отчетах Путину от Объединенной группировки войск

Шойгу: Путин дважды в сутки заслушивает доклады командования Объединенной группировкой
СюжетМинобороны:

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин дважды в сутки заслушивает доклады командования Объединенной группировки, отдельных командующих и командиров. Об этом заявил глава Минобороны страны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Несмотря на свою загруженность, верховный главнокомандующий дважды в сутки подробно заслушивает командование Объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров по обстановке. Детально по каждому направлению», — сказал он.

Глава оборонного ведомства добавил, что командиры на всех уровнях понимают всю меру ответственности, которая на них возложена, а также с честью выполняют свои задачи.

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Ранее Владимир Путин заявил, что постоянно держит на контроле положение дел в ходе специальной военной операции. По словам главы государства, «с этого начинается день и этим заканчивается». Помимо того, Путин сказал, что в последнее время ложится поздно, потому что всегда должен быть на связи и «рядом».

24 февраля 2022 года началась специальная операция в Донбассе. Таким образом, по словам Путина, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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