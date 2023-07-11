Песков рассказал об участи Украины после поставок новых вооружений

Песков заявил, что поставка Западом новых вооружений Украине только утяжеляет ее участь

Поставка Западом новых видов вооружения на Украину только утяжеляет участь страны. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Эти решения не могут, не способны повлиять на ход событий в рамках СВО (специальной военной операции — прим. «Ленты.ру»). Они могут только утяжелить участь украинского, киевского режима», — заявил представитель Кремля. Так он прокомментировал передачу Францией ракет дальнего радиуса на Украину.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита НАТО в Вильнюсе заявил о намерении поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия. При этом французский лидер не уточнил, о каких именно ракетах идет речь.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объяснил необходимость передачи Украине кассетных боеприпасов тем, что без них украинская армия не сможет даже удерживать нынешние позиции.