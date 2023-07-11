Глава Пермской области дал поручение по пропавшей группе с детьми

Глава Пермской области Махонин поручил усилить поиски пропавшей группы из 22 человек

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил экстренным службам усилить работы по поиску пропавшей без вести туристической группы из 22 человек. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

Группа из 11 взрослых и 11 детей пропала во время сплава по реке Усьве. По маршруту они должны были вернуться в поселок Средняя Усьва 9 июля, но на место стоянки не приплыли. В МЧС группа свой сплав не регистрировала.

«Верим, что все обойдется. Усьва на этом участке сейчас обмелевшая, катамараны садятся на дно», — написал Махонин.

К месту поисков направлены сотрудники краевой службы спасения. К ним также привлечены пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками, из Казани в Пермский край вылетел вертолет Ми-8.

