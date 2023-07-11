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12:36, 11 июля 2023Россия

Глава Пермской области дал поручение по пропавшей группе с детьми

Глава Пермской области Махонин поручил усилить поиски пропавшей группы из 22 человек

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил экстренным службам усилить работы по поиску пропавшей без вести туристической группы из 22 человек. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

Группа из 11 взрослых и 11 детей пропала во время сплава по реке Усьве. По маршруту они должны были вернуться в поселок Средняя Усьва 9 июля, но на место стоянки не приплыли. В МЧС группа свой сплав не регистрировала.

«Верим, что все обойдется. Усьва на этом участке сейчас обмелевшая, катамараны садятся на дно», — написал Махонин.

К месту поисков направлены сотрудники краевой службы спасения. К ним также привлечены пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками, из Казани в Пермский край вылетел вертолет Ми-8.

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    Евгения Куликова
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