В России раскритиковали позицию США насчет ударов Киева по Крымскому мосту

Антонов осудил отказ США говорить об ответственности Киева за удары по Крымскому мосту

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что отказ официальных лиц США комментировать слова представителей Киева, которые признали ответственность за удар по Крымскому мосту, является антироссийской позицией. Об этом он рассказал журналистам, передает РИА Новости.

По его словам, американская администрация «не устает удивлять мир каждодневными примерами двойных стандартов». Посол отметил, что чем больше американцы «втягиваются в конфликт на Украине, тем циничнее выглядят их действия».

Антонов также подчеркнул, что долгие годы Вашингтон демонстрировал равнодушие к тому, что происходило в Донбассе. В частности, посол вспомнил, как американские власти выступали за «высокие правочеловеческие стандарты, а теперь сами бросают кассетные боеприпасы в пучину украинского кризиса».

«Схожая ситуация произошла и 10 июля, когда представитель минобороны Украины признал ответственность за удар по Крымскому мосту, Госдепартамент всегда отказывался обсуждать эту проблему», — объяснил Анатолий Антонов.

По словам посла, действия Вашингтона являются сплошной антироссийской позицией, где «правда не ценится ни на грош».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на признание замминистра обороны Украины Анны Маляр в том, что именно Киев стоит за ударом по Крымскому мосту осенью 2022 года. В частности, дипломат назвала киевский режим террористическим.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что заказчиками и исполнителями данного теракта являются украинские спецслужбы.