Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:18, 11 июля 2023Мир

В НАТО оценили ядерный потенциал России

Генсек НАТО Столтенберг заявил об отсутствии ядерной угрозы со стороны России

Фото: Zheng Huansong / XinHua / Globallookpress.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил возможность угрозы в ядерном потенциале России, передает Reuters.

«Союзники по НАТО внимательно следят за действиями России. Пока мы не видим никаких изменений в позиции России по развертыванию ядерного оружия, которые требовали бы изменений с нашей стороны», — заявил он.

При этом он добавил, что несмотря на отсутствие поводов к изменению позиции альянса, страны-участницы блока будут сохранять бдительность.

Ранее в МИД России обвинили США в игнорировании причин возникшего кризиса вокруг Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Отмечается, что Москва не отмечает никаких признаков желания американской стороны отказаться от цели нанести России стратегическое поражение.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России прокомментировали согласие Турции на прием Швеции в НАТО

    Россиянам рассказали о возможности получить деньги за случайно разбитый балкон

    16-летняя российская теннисистка рассказала о призовых на Уимблдоне

    В России указали на незаинтересованость США в дипломатическом решении кризиса

    Концерт Big Baby Tape отменили в Нижнем Новгороде

    Литва собралась создать дивизию и закупать танки

    Россиянина задержали по делу о госизмене за финансирование украинских веонных

    В НАТО пообещали прогресс в вопросе западных гарантий безопасности Украины

    В России высказали о шансах Турции на вступление в ЕС

    Киссинджер заявил о причастности Украины к подрыву «Северных потоков»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости