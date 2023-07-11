В НАТО оценили ядерный потенциал России

Генсек НАТО Столтенберг заявил об отсутствии ядерной угрозы со стороны России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил возможность угрозы в ядерном потенциале России, передает Reuters.

«Союзники по НАТО внимательно следят за действиями России. Пока мы не видим никаких изменений в позиции России по развертыванию ядерного оружия, которые требовали бы изменений с нашей стороны», — заявил он.

При этом он добавил, что несмотря на отсутствие поводов к изменению позиции альянса, страны-участницы блока будут сохранять бдительность.

Ранее в МИД России обвинили США в игнорировании причин возникшего кризиса вокруг Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Отмечается, что Москва не отмечает никаких признаков желания американской стороны отказаться от цели нанести России стратегическое поражение.