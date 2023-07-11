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03:05, 11 июля 2023Мир

В США назвали причину поставок кассетных боеприпасов Украине

Экс-аналитик Пентагона Квятковски: США хотят избавиться от запасов кассетных боеприпасов
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Walter Martin / Unsplash

Бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски заявила, что решение Соединенных Штатов поставить Украине кассетные боеприпасы связано с желанием Министерства обороны избавиться от старых запасов. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в других условиях это было бы трудно сделать из-за запрещенного характера этих снарядов. Она добавила, что таким образом Пентагон планирует заменить старые запасы вооружений на более современные и прибыльные разновидности.

«Мы должны исходить из того, что поставки данных бомб со стороны США с согласия НАТО будут развернуты так же тщательно и с тем же уровнем компетентности и ответственности, что и в случае с другими западными вооружениями, переданными Украине», — сказала Квятковски.

6 июля представитель администрации президента США Джо Байдена сообщил, что Вашингтон уже принял решение о поставке Украине кассетных боеприпасов. Белый дом объяснил это желанием ускорить процесс продвижения контрнаступления.

Бывший генерал-лейтенант Вооруженных сил США Марк Хертлинг считает, что этот вид вооружения не поможет украинским войскам справиться с основными препятствиями.

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    Марина Совина
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