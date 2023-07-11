Названа причина взрыва в жилом доме на юго-востоке Москвы

Причиной взрыва в жилом доме в Москве стало неосторожное обращение с аэрозольной смесью

Взрыв в жилой многоэтажке на юго-востоке Москвы произошел из-за неосторожного обращения с аэрозольной смесью для дезинфекции. Такую причину назвали в МЧС. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале столичного ведомства.

Прибывшие на место специалисты «Мосгаза» установили, что происшествие не имеет отношения к бытовому газу. «За газовой плитой произошел хлопок аэрозольной смеси для дезинфекции от насекомых», — говорится в сообщении.

Там также уточнили, что технический осмотр оборудования и газовых приборов в доме производился в июле 2022 года, состояние приборов было признано удовлетворительным.

О ЧП стало известно ранее 11 июля. Взрыв произошел в доме №9 на улице 1-я Текстильщиков. . Причина инцидента – неосторожное обращение с аэрозольной смесью для дезинфекции.

В результате случившегося никто не пострадал, однако в квартире выбило стекла.