Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:42, 11 июля 2023Россия

Названа причина взрыва в жилом доме на юго-востоке Москвы

Причиной взрыва в жилом доме в Москве стало неосторожное обращение с аэрозольной смесью

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Взрыв в жилой многоэтажке на юго-востоке Москвы произошел из-за неосторожного обращения с аэрозольной смесью для дезинфекции. Такую причину назвали в МЧС. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале столичного ведомства.

Прибывшие на место специалисты «Мосгаза» установили, что происшествие не имеет отношения к бытовому газу. «За газовой плитой произошел хлопок аэрозольной смеси для дезинфекции от насекомых», — говорится в сообщении.

Там также уточнили, что технический осмотр оборудования и газовых приборов в доме производился в июле 2022 года, состояние приборов было признано удовлетворительным.

О ЧП стало известно ранее 11 июля. Взрыв произошел в доме №9 на улице 1-я Текстильщиков. . Причина инцидента – неосторожное обращение с аэрозольной смесью для дезинфекции.
В результате случившегося никто не пострадал, однако в квартире выбило стекла.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Франция передала Украине дальнобойные ракеты. Смогут ли они изменить ход СВО?

    EA анонсировала продолжение симулятора FIFA под новым названием

    Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за токсичные растения на даче

    Экс-солистка t.A.t.u родила сына

    Участник группы «Каста» Хамиль рассказал о пережитой остановке сердца

    Названа причина взрыва в жилом доме на юго-востоке Москвы

    Врач назвал самые полезные для здоровья специи

    Премьер Британии отказал Байдену в поставке кассетных боеприпасов Украине

    Индия ступит на новое поле конкуренции с Китаем

    Россиянин стал фигурантом дела из-за дискредитации Вооруженных сил России в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости