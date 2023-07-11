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15:50, 11 июля 2023Россия

В жилом доме Москвы произошел взрыв

Shot: на юго-востоке Москвы в жилом доме произошел взрыв
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

На юго-востоке Москвы в жилом многоквартирном доме произошел взрыв. О происшествии сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Текстильщики на 1-й улице Текстильщиков. О взрыве сообщили местные жители. По информации авторов канала, дом находится рядом со школой.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее произошел взрыв на расположенном в Самарской области заводе «Промсинтез», производящем взрывчатые вещества. В это время на предприятии велись работы на трубопроводе. Известно о двоих пострадавших, с которыми работают медики. Еще шестерых человек спасти не удалось.

В Госдуме отреагировали на ЧП на предприятии в Самарской области. Депутат Александр Хинштейн заверил, что виновные в случившемся ответят по всей строгости закона.

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    Никита Абрамов
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