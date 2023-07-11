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16:19, 11 июля 2023Силовые структуры

Один из снявших скальп с россиянина из-за прически юношей признал вину

Один из юношей, снявших скальп с жителя Электростали из-за его прически, признал вину

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Один из молодых людей, напавших на 19-летнего жителя Электростали и снявший с него скальп, признал вину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Юноша признался в нападении, однако заявил, что не помнит произошедшего в подробностях, потому что был в состоянии алкогольного опьянения.

Второй задержанный рассказал, что они с другом распивали спиртное в лесу возле общежития, когда к ним подошли два человека с длинными волосами. По его словам, между молодыми людьми зашел разговор о прическах, и его друг попросил сходить за ножом. От шутки и запугиваний юноша перешел к делу и стал резать потерпевшему челку. В этот момент юноша побежал за его другом, а когда вернулся, у пострадавшего уже был снят скальп.

Возбуждено уголовное дело по статьям 213 («Хулиганство») и 112 («Причинение вреда здоровью средней тяжести») УК РФ. Ранее МВД показало видео с задержанием подозреваемых.

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    Илона Палей
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