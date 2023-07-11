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16:10, 11 июля 2023Силовые структуры

Задержание снявших скальп с россиянина из-за прически попало на видео

МВД показало видео с задержанием двух мужчин, снявших скальп с жителя Электростали

МВД показало видео с задержанием подозреваемых в нападении на 19-летнего жителя Электростали, с которого сняли скальп из-за цвета волос. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» запись с задержанными.

На кадрах видны правоохранители, пришедшие в квартиру подозреваемых. Задержанным вменяется хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нападение произошло вечером 9 июля рядом с бассейном «Кристалл» на Спортивной улице. Там стояла группа мужчин, к которым подошел юноша с зеленым ирокезом. Мужчины начали обзывать его, а затем срезали ножом волосы вместе с кожей и скрылись с места преступления. 10 июля лишившийся части скальпа юноша дал первый комментарий из больницы.

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    Любовь Ширижик
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