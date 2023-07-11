Лишившийся скальпа в Подмосковье юноша с ирокезом рассказал о нападении

Лишившийся части скальпа в Электростали юноша с ирокезом сам подошел к группе парней

Россиянин, который лишился части скальпа в подмосковной Электростали из-за зеленого ирокеза, дал первый комментарий из больницы. Запись разговора с пострадавшим юношей опубликовал Mash в Telegram-канале.

По словам 19-летнего Юрия, он подошел к двум парням «нерусской внешности, чтобы стрельнуть сигарету».

«Произошел разговор насчет моей внешности, что им это не понравилось. В конце этого разговора мне начали срезать волосы вместе с частью скальпа», — вспомнил он. Сейчас самочувствие уже «более-менее», рассказал пострадавший.

Ранее сообщалось, что в Электростали группа мужчин сняла скальп молодому человеку из-за зеленого ирокеза. Нападение произошло 9 июня, около 21:00 по московскому времени, рядом с бассейном «Кристалл» на Спортивной улице. Там стояла группа мужчин, к которым подошел юноша. Мужчины стали обзывать его, а затем срезали ножом волосы пострадавшему вместе с кожей и скрылись с места преступления. Прохожие вызвали скорую помощь.