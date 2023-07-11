Минобороны показало видео переправы десантными кораблями через Керченский пролив

Минобороны опубликовало видео переправы машин десантными кораблями через Керченский пролив

Минобороны России показало кадры с переправой автомобилей большими десантными кораблями «Калининград» и «Оленегорский горняк» через Керченский пролив. Соответствующий ролик оборонного ведомства оказался в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах видно выезжающие из отсека судна грузовые автомобили. Также на видео можно увидеть работу экипажа десантного корабля.

«Экипажи кораблей ВМФ России совместно с пассажирскими судами работают на Керченской переправе в круглосуточном режиме. Десантные корабли способны принять на борт до 40 автомобилей каждый», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В начале июля стало известно, что пробка на въезде на Крымский мост со стороны Кубани выросла до 7,3 километра. Позднее президент России Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы, чтобы решить ситуацию с пробками на Крымском мосту.

11 июля Минобороны отчиталось о начале работы больших десантных кораблей «Калининград» и «Оленегорский горняк» в районе Керченского пролива.