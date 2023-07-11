Российские десантные корабли начали перевозку машин через Керченский пролив

Минобороны России: десантные корабли начали перевозку транспорта через Керченский пролив

Большие десантные корабли «Калининград» и «Оленегорский горняк» Военно-морского флота России начали перевозку автомобильного транспорта через Керченский пролив. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, 11 июля экипаж судна «Оленегорский горняк» совершил первый рейс из из порта Кавказ в порт Крым. Корабли, способные принять на борт до 40 машин каждый, будут работать на Керченской переправе в круглосуточном режиме.

В ведомстве добавили, что большие десантные корабли были задействованы после обращения Минтранса России, чтобы разгрузить Крымский мост со стороны Краснодарского края на случай большого потока транспорта с отдыхающими в Крым.

Минобороны также показало видео переправы машин десантными кораблями.