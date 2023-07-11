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12:31, 11 июля 2023Экономика

В России предложили ослабить требования одного налога

Россиян предложили освободить от НДФЛ по прощенным иностранцами долгам ради деофшоризации

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Власти России предложили ослабить требования к уплате НДФЛ. Освободить от налога предложили доходы граждан, возникшие в результате купли-продажи акций отечественных фирм у иностранцев, который простил им образовавшийся долг. Поправки в Налоговый кодекс разработали в правительстве России.

Законопроект не только разрешает не платить налог на «доход», полученный в результате прощения долга россиянам или отечественным фирмам со стороны нерезидентов. Он также продляет норму по освобождению от НДФЛ бизнесменов, которые перевели активы из подконтрольных им зарубежных структур в личную собственность.

Освобождение от уплаты НДФЛ станет частью программы по деофшоризации: до конца года власти намерены ускорить переоформление активов бизнеса, особенно в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию. Среди них в правительстве анонсировали налоговую донастройку, совершенствование корпоративного регулирования и меры по защите российских акционеров.

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Президент страны Владимир Путин заявил о необходимости помочь компаниям и предприятиям, которые работают в России, но «запутались в офшорах». Он предложил разработать механизмы, которые позволят бизнесу, где трудятся россияне и куда осуществляются российские инвестиции, найти «понятное место в местном правовом поле».

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» также разработали свой вариант по выводу российских активов из зарубежных юрисдикций. Такие активы необходимо передать государству, а затем российскому юрлицу, заявили авторы законопроекта. Если собственники не перерегистрируют бизнес в России, его следует изъять, «как бесхозное имущество», заявили депутаты.

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    Вячеслав Агапов
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