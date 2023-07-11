Шойгу рассказал о срыве ночного наступления ВСУ в Запорожской области

Шойгу сообщил, что российские войска отразили атаку ВСУ на Работино в Запорожской области

Минувшей ночью российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Работино в Запорожской области. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

По его словам, в ходе столкновения были уничтожены 70 украинских военнослужащих и восемь боевых машин пехоты. «Таким образом, все планы ВСУ по наступлению были сорваны», — констатировал министр.

С начала своего контрнаступления украинские войска неоднократно предпринимали попытки прорвать российскую оборону в районе села Работино. 15 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВСУ попытались силами двух рот захватить позиции Вооруженных сил России. Военнослужащие противника были встречены плотным артиллерийским и стрелковым огнем и были вынуждены отступить, понеся потери.

Одна из последних безуспешных попыток ВСУ прорваться в районе Работино была предпринята 10 июля. В результате российские войска уничтожили семь американских боевых машин пехоты M2 Bradley и два немецких танка Leopard 2A6 и Leopard 2R.