«Архангел спецназа Z»: ВСУ попытались прорваться у Работино на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку прорыва в районе населенного пункта Работино на запорожском направлении. Об этом пишет Telegram-канал «Архангел спецназа Z».

«Была попытка прорыва обороны двумя волнами противника. В сумме семь машин M2 Bradley, один танк с минным тралом Leopard 2A6 и один Leopard 2R», — говорится в публикации.

Уточняется, что танк с минным тралом был уничтожен силами артиллерии, а пять боевых машин пехоты (БМП) M2 Bradley подорвались на минах. Как отмечается, обстановка стабилизировалась. Кроме того, согласно публикации, было замечено много иностранных военных.

Ранее стало известно, что ВСУ начали артподготовку у Орехова перед новым наступлением на запорожском фронте. По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», украинские военные вели массированный огонь.