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00:08, 6 июля 2023Бывший СССР

ВСУ начали артподготовку на запорожском фронте

«РВ»: ВСУ начали артподготовку у Орехова перед наступлением на запорожском фронте

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали артподготовку у Орехова перед новым наступлением на запорожском фронте. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Под Работино ВСУ прямо сейчас ведут массированный огонь по передней линии обороны, по всей видимости готовясь к новому штурму», — говорится в сообщении. По данным военкоров, на протяжении дня украинские военные вели перегруппировки и осуществлял концентрацию штурмовых групп из состава 65 и 47 бригад около линии фронта. В частности, замечены несколько пикапов и бронемашин, подвозившие пехоту.

«РВ» также отмечает, что российские бойцы отслеживали передвижение сил ВСУ у Новоданиловки и в соседних районах. После этого они наносили огневое поражение противнику.

Ранее командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил, что украинская армия сосредоточила около 40 батальонов на орехово-положском направлении и планирует «рвануть по вектору» Орехов — Токмак.

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    Марина Совина
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