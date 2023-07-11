Появились подробности о выпавшем из окна годовалом российском ребенке

В Екатеринбурге годовалый ребенок выпал из окна, пока его родители спали пьяные

Годовалый ребенок в Екатеринбурге выпал из окна пятого этажа, пока его родители спали. Такие подробности о случившемся приводит управление Следственного комитета по Свердловской области на сайте.

По данным правоохранителей, в момент происшествия в комнате общежития находились мать ребенка, ее сожитель и двое их малолетних детей в возрасте одного года и трех лет. Взрослые спали после употребления алкоголя, а годовалый ребенок играл на диване.

«По имеющимся данным, в какой-то момент мальчик подобрался к открытой настежь створке окна, после чего выпал на улицу. При падении он получил тяжелые травмы, в связи с чем был госпитализирован в медучреждение, где ему в настоящее время оказывается необходимая помощь», — говорится на сайте.

В СК опровергли данные о том, что ребенок мог получить травму в результате умышленных действий одного из родителей.

Ранее местное издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что годовалого ребенка выбросил из окна мужчина. Тогда соседи охарактеризовали семью пострадавшего как неблагополучную, добавив, что женщина воспитывает не одного ребенка.