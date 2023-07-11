Роднина оценила заявления Сотниковой о допинге на Олимпиаде-2014

Роднина заявила, что Корею можно понять из-за заявления Сотниковой о допинге на Играх-2014

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила заявление российской фигуристки Аделины Сотниковой о допинговом деле на Играх 2014 года в Сочи. Ее слова приводит Sport24.

«Сотникова все сказала сама. Можно понять корейцев, которые хотят проверить результаты этих проб. В России были большие проблемы в те годы с допингом в спорте», — заявила Роднина. Она отказалась верить в то, что у Сотниковой были проблемы с запрещенными веществами.

В марте Сотникова заявила, что после Игр-2014 узнала об обнаружении допинга в ее пробе. После этого Олимпийский комитет Южной Кореи потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) перепроверить допинг-тест фигуристки. В МОК заявили, что допингового дела в отношении фигуристки Сотниковой не было.

На Играх в Сочи Сотникова завоевала золотую медаль в одиночном катании, оставив с серебром кореянку Юну Ким. В активе россиянки также есть два серебра чемпионата Европы. В марте 2020 года фигуристка завершила карьеру.