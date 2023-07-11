Стилист Рогов раскритиковал наряд Самойловой фразой «грудь на блюде»

Стилист Александр Рогов раскритиковал образ Самойловой из-за серебристого бюстгальтера

Стилист Александр Рогов вместе со своей матерью Любовью Анатольевной раскритиковал образ российской предпринимательницы Оксаны Самойловой фразой «грудь на блюде». Размышлениями он поделился в своем YouTube-шоу «Завтрак с королевой».

Жена рэпера Джигана появилась на церемонии награждения музыкальной премии «Жара» в белом жакете с глубоким декольте и прозрачной юбке длины макси. При этом она дополнила свой наряд серебристым бюстгальтером и клатчем.

Модный эксперт отметил, что блогерша находится в отличной форме после рождения четырех детей. В то же время он заявил, что его смутила одна деталь во внешнем виде Самойловой. «Выглядит неплохо. Единственное, что меня смущает, — это очень глубокий вырез. Из-за этого грудь лежит, как на блюде. Если был бы тот же самый бюстгальтер, но вырез был бы скромнее, было бы лучше», — высказался он.

Ранее Александр Рогов объяснил неудачи российских звезд на ковровых дорожках. Специалист заявил, что отечественные знаменитости в отличие от зарубежных не готовятся к выходам на мероприятия серьезно. По его словам, иностранные артисты подходят к этому намного ответственнее.