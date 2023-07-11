Стилист Рогов раскритиковал наряд Самойловой фразой «грудь на блюде»
Стилист Александр Рогов вместе со своей матерью Любовью Анатольевной раскритиковал образ российской предпринимательницы Оксаны Самойловой фразой «грудь на блюде». Размышлениями он поделился в своем YouTube-шоу «Завтрак с королевой».
Жена рэпера Джигана появилась на церемонии награждения музыкальной премии «Жара» в белом жакете с глубоким декольте и прозрачной юбке длины макси. При этом она дополнила свой наряд серебристым бюстгальтером и клатчем.
Модный эксперт отметил, что блогерша находится в отличной форме после рождения четырех детей. В то же время он заявил, что его смутила одна деталь во внешнем виде Самойловой. «Выглядит неплохо. Единственное, что меня смущает, — это очень глубокий вырез. Из-за этого грудь лежит, как на блюде. Если был бы тот же самый бюстгальтер, но вырез был бы скромнее, было бы лучше», — высказался он.
Ранее Александр Рогов объяснил неудачи российских звезд на ковровых дорожках. Специалист заявил, что отечественные знаменитости в отличие от зарубежных не готовятся к выходам на мероприятия серьезно. По его словам, иностранные артисты подходят к этому намного ответственнее.