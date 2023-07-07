Стилист Рогов объяснил неудачи российских звезд на ковровых дорожках

Стилист Александр Рогов: российские звезды не готовятся к ковровым дорожкам серьезно

Стилист Александр Рогов объяснил неудачи российских звезд на ковровых дорожках. Размышлениями на данную тему он поделился в YouTube-шоу Алексея Сухарева «Модный подкаст».

Специалист заявил, что отечественные знаменитости в отличие от зарубежных не готовятся к выходам на мероприятия серьезно. По его словам, иностранные артисты подходят к этому намного ответственнее. Так, в качестве примера он привел американскую актрису Зендею. «Зендея прекрасно знает, как себя вести на красной дорожке. Она каждое платье репетирует. Ей в отеле ставят белый фон и ее фотографируют», — рассказал Рогов.

Что касается российских знаменитостей, эксперт отметил, что не может объяснить, почему никто не хочет тщательно готовиться к выходам в свет. «У нас на деле: побежали туда, в машине все измялись, что-то там получилось, и вперед», — высказался стилист.

Ранее Рогов объяснил желание российских звезд одеваться безвкусно. По его словам, многие знаменитости выходят на красные дорожки в нелепых нарядах для того, чтобы в прессе о них постоянно говорили.