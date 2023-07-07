Стилист Рогов объяснил желание российских звезд одеваться безвкусно

Стилист Александр Рогов заявил, что российские звезды одеваются безвкусно специально

Стилист Александр Рогов объяснил желание российских звезд одеваться безвкусно. Размышлениями на данную тему он поделился в YouTube-шоу Алексея Сухарева «Модный подкаст».

По его словам, многие знаменитости специально выходят на красные дорожки в нелепых нарядах. Эксперт заявил, что им это нужно для того, чтобы в прессе о них постоянно говорили.

В качестве примера он привел появление диджея Кати Гусевой на премии телеканала RU.TV. Тогда знаменитость предстала перед фотографами в розовом платье длины мини, украшенном красными аппликациями в виде цветов и серебристыми вставками. Она дополнила свой образ красной помадой и высокими перчатками. «Ты же всегда меня обсираешь. Ну и обсирай дальше. Главное — чтобы про меня что-нибудь сказали», — процитировал Рогов артистку.

Сухарев согласился с коллегой и назвал данное явление «выученной беспомощностью». При этом он отметил, что если российские знаменитости продолжат придерживаться данному принципу, то их выходы в свет останутся на этом же уровне.

В июне звездный стилист российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой Никита Карстен описал ее наряды фразой «нацелены на провокацию». Эксперт рассказал, что в повседневной жизни артистка носит обычные футболки и джинсы. Однако, выходя в свет, она предпочитает удивлять окружающих своими яркими образами.