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13:42, 7 июля 2023Ценности

Стилист Рогов объяснил желание российских звезд одеваться безвкусно

Стилист Александр Рогов заявил, что российские звезды одеваются безвкусно специально

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Стилист Александр Рогов объяснил желание российских звезд одеваться безвкусно. Размышлениями на данную тему он поделился в YouTube-шоу Алексея Сухарева «Модный подкаст».

По его словам, многие знаменитости специально выходят на красные дорожки в нелепых нарядах. Эксперт заявил, что им это нужно для того, чтобы в прессе о них постоянно говорили.

В качестве примера он привел появление диджея Кати Гусевой на премии телеканала RU.TV. Тогда знаменитость предстала перед фотографами в розовом платье длины мини, украшенном красными аппликациями в виде цветов и серебристыми вставками. Она дополнила свой образ красной помадой и высокими перчатками. «Ты же всегда меня обсираешь. Ну и обсирай дальше. Главное — чтобы про меня что-нибудь сказали», — процитировал Рогов артистку.

Сухарев согласился с коллегой и назвал данное явление «выученной беспомощностью». При этом он отметил, что если российские знаменитости продолжат придерживаться данному принципу, то их выходы в свет останутся на этом же уровне.

В июне звездный стилист российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой Никита Карстен описал ее наряды фразой «нацелены на провокацию». Эксперт рассказал, что в повседневной жизни артистка носит обычные футболки и джинсы. Однако, выходя в свет, она предпочитает удивлять окружающих своими яркими образами.

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    Карина Черных
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