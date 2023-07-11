Пассажирка положила босую ногу на подлокотник попутчика и прослыла «вонючкой»

Пользователь Reddit пожаловался на попутчицу, положившую ногу на подлокотник в самолете

Пассажирка самолета положила босую ногу на чужой подлокотник и прослыла «вонючкой» среди пользователей сети. Кадр произошедшего опубликовал на форуме Reddit пожаловавшийся на нее попутчик.

На снимке видно, что путешественница разместила ногу между двумя креслами и вторглась в пространство другого пассажира. «Эта женщина думает, что мой подлокотник для ее ног», — подписал фото автор публикации.

Пользователей рассердило нетактичное поведение пассажирки. Многие назвали ее ноги «отвратительными и вонючими». «Попросите ее убрать, это ужасно», «Поднимай подлокотник каждый раз, когда она ставит туда ногу», «Я бы точно облили ее ноги водой», — писали юзеры в комментариях.

Ранее пассажирка другого самолета сняла на видео, как ее попутчица босой ногой закрывает шторку иллюминатора. После этого ступня потянулась к самой блогерше, едва не задев ее.