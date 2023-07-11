Назван способ мягко сообщить партнеру о недовольстве интимной жизнью

Психотехнолог Йеллинек: разговор о плохом сексе следует начать с вопроса о мнении партнера

Системный консультант-психотехнолог Нина Йеллинек назвала способ мягко сообщить партнеру о его промахах в постели. Ее совет приводит издание HuffPost.

По мнению специалистки, чтобы начать разговор о плохой интимной жизни, следует сначала поинтересоваться мнением партнера о качестве секса. Йеллинек отметила, что после этого вопроса зачастую обнаруживается, что в паре оба имеют недовольства, но не решаются высказать их вслух. В таких случаях, уверена эксперт, люди с готовностью работают над улучшениями.

Йеллинек отметила, что сложнее договориться, когда один из партнеров не замечает недостатков и не хочет ничего менять. Она объяснила, что люди по-разному оценивают важность секса в отношениях: для одних интим — наиболее ценная вещь, а для других — незначительная. «Обе точки зрения естественны. Проблемы, как правило, возникают, если ваши чувства и чувства партнера противоречат друг другу», — считает специалистка.

Она указала, что некоторые недопонимания в постели исчезают сами собой, поскольку сексуальная жизнь в любой паре изменчива и переживает взлеты и падения. Тем не менее Йеллинек рекомендовала представить, что интимная проблема, которая заставляет беспокоиться, никогда не решится. По ее мнению, это поможет правильно оценить приоритеты в отношениях и составить план дальнейших действий.

Ранее американский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет людям, страдающим из-за отсутствия секса в браке. Она предложила выяснить у партнера причину происходящего.