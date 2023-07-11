Шансы российских магазинов заменить IKEA оценили

Эксперт Афиногенов: уход IKEA из России не оставил граждан без выбора

С уходом IKEA россияне остались без уникальной возможности приобрести все необходимые товары для дома в одном месте по доступной цене и достойного качества. При этом нельзя сказать, что после ухода шведской компании граждане лишились выбора. Шансы российских компаний заменить знаменитый бренд оценил эксперт FMCG-рынка (товаров повседневного спроса) Александр Анфиногенов, передает News.ru.

По мнению специалиста, россияне ценили IKEA за большое количество товаров, возможность самостоятельной сборки, хорошие качество и сервис, а также за актуальный сейчас стиль хюгге и обустроенные комнаты в магазинах, позволяющие увидеть, как продукция бренда будет смотреться дома.

«Создать демократичную по цене мебель, удобную, которую можно сложить в коробочку, чтобы часть затрат сократить: мы с вами покупаем этажерку и сами ее собираем по картинкам. Это тоже немаловажный аспект в сдерживании цены», — подчеркнул Афиногенов.

За годы существования на рынке IKEA смогла развить бренд мирового уровня. Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский отметил, что пришедшие после ухода крупного игрока с отечественного рынка организации пока только заявляют о своих планах по замене шведской компании и их ассортимент схожих с представленными у нее товарами пока достаточно невелик. В РСТЦ признали, что остается неизвестным, будут ли новые торговые точки пользоваться спросом у ищущих замену покупателей. Успех магазинов-заменителей у потребителей, убеждены там, будет зависеть от достаточности финансирования или опыта работы на внешних рынках у аналогов.

Афиногенов также считает, что названия компаний-аналогов IKEA ни о чем российскому покупателю не говорят. Он акцентировал внимание на том, что для создания сильного бренда им понадобятся серьезные вложения. При этом такая цель может стать бессмысленной — российский рынок для подобной амбициозной задачи недостаточно велик.

По словам представителя рекламного агентства Reklion Александра Попова, привлечь покупателей новым компаниям, предлагающим россиянам товары для дома, удастся за счет поддержания качества, простоты сборки и сервисного обслуживания на уровне шведского бренда. «Но цена опять же у шведов в последние годы достаточно сильно выросла. Поэтому, думаю, у новых брендов довольно большие шансы», — предположил он.

В июне 2022 года стало известно о полном уходе IKEA из России, впоследствии все ее производства в стране были проданы.

В июне 2023-го в Новгородской области возобновил работу бывший завод IKEA, но уже под новым брендом — «Экстраверт».