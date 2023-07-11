Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:34, 11 июля 2023Культура

Том Круз рассказал о самом нелепом слухе про себя

Том Круз рассказал о самом нелепом слухе о себе и опроверг его

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Американский актер Том Круз рассказал о самом нелепом слухе, который слышал о себе, и опроверг его. Об этом в интервью с журналом The Times вспомнил сценарист и режиссер Кристофер МакКуорри, который работал с актером над фильмом «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1».

По словам Круза, его в течение многих лет критиковали за то, что он якобы запрещает актерам и другим членам съемочной команды смотреть ему в глаза. Актер отметил, что это не так. МакКуорри также подтвердил, что эти утверждения являются выдуманными.

Ранее Том Круз заявил, что продолжит сниматься в фильмах «Миссия: невыполнима» даже в 80 лет. 61-летний артист отметил, на это его вдохновил Харрисон Форд.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В документ по итогам саммита НАТО не включили конкретику по вступлению Украины

    Франция рассказала об обещании Киева не использовать новые ракеты против России

    Костомаров показал новое видео тренировки с протезами

    Президент Чехии назвал сроки возвращения Украиной территорий

    Франция и Британия поддержали приглашение Украины в НАТО

    Раскрыта стоимость российского электрокара i-Sky

    Мужчина нашел в своем саду редчайшего розового кузнечика

    Том Круз рассказал о самом нелепом слухе про себя

    Самолет резко сменил курс после истерики пассажира бизнес-класса

    В Петербурге после проезда по яме у автобуса вывалился двигатель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости