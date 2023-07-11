Том Круз рассказал о самом нелепом слухе про себя

Том Круз рассказал о самом нелепом слухе о себе и опроверг его

Американский актер Том Круз рассказал о самом нелепом слухе, который слышал о себе, и опроверг его. Об этом в интервью с журналом The Times вспомнил сценарист и режиссер Кристофер МакКуорри, который работал с актером над фильмом «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1».

По словам Круза, его в течение многих лет критиковали за то, что он якобы запрещает актерам и другим членам съемочной команды смотреть ему в глаза. Актер отметил, что это не так. МакКуорри также подтвердил, что эти утверждения являются выдуманными.

Ранее Том Круз заявил, что продолжит сниматься в фильмах «Миссия: невыполнима» даже в 80 лет. 61-летний артист отметил, на это его вдохновил Харрисон Форд.