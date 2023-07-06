Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:06, 6 июля 2023Культура

61-летний Том Круз рассказал о сроках завершения своей карьеры

Актер Том Круз заявил, что продолжит сниматься в «Миссия: невыполнима» даже в 80 лет

Кадр: фильм «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1»

Американский актер Том Круз заявил, что продолжит сниматься в фильмах «Миссия: невыполнима» даже в 80 лет. Об этом он рассказал в интервью для газеты The Sydney Morning Herald.

61-летний артист отметил, что на его творческую карьеру вдохновил Харрисон Форд. На вопрос о сроках завершения своей карьеры Круз привел пример звезду франшизы «Индиана Джонс», который в 80 лет продолжает активно участвовать в различных кинопроектах.

«Харрисон Форд — легенда. Я надеюсь, что буду продолжать в том же духе. У меня есть еще 20 лет, чтобы догнать его <...> Хочется надеяться, что я продолжу снимать фильмы "Миссия невыполнима" до тех пор, пока не окажусь в его возрасте», — резюмировал Круз.

Ранее он показал исполнение опасного трюка для новой части фильма «Миссия: невыполнима». Том Круз спустился с горы на парашюте со скоростью 80 километров в час и приземлиться в определенной точке, чтобы попасть в объектив камеры.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Равин
    Обсудить
    Последние новости

    США хотят передать Украине кассетные боеприпасы. Как они повлияют на боевые действия?

    Ксения Бородина показала фигуру в купальнике

    Шансы Пригожина пересечь границу с измененной внешностью оценили

    Генсек НАТО прокомментировал перемещения Пригожина словами «внимательно следим»

    Болгария отказалась помогать Украине оружием

    61-летний Том Круз рассказал о сроках завершения своей карьеры

    Стоимость особняка Пригожина оценили

    Легендарный советский летчик умер в Подмосковье

    Самолет со 177 пассажирами на борту сменил курс после сообщения о бомбе

    Названы сроки ликвидации банка «Открытие»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости