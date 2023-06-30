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13:00, 30 июня 2023Культура

60-летний Том Круз показал опасный трюк для новой части «Миссия: невыполнима»

60-летний Том Круз показал опасный трюк на парашюте для новой части «Миссия: невыполнима»

Американский актер Том Круз показал исполнение опасного трюка для фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1». Видео опубликовано на YouTube-канале компании Paramount Pictures, которая занимается выпуском ленты.

60-летний Круз спустился с горы на парашюте со скоростью 80 километров в час и приземлиться в конкретной точке, чтобы попасть в объектив камеры.

Ранее сообщалось, что съемки фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 2» были приостановлены из-за забастовки Гильдии сценаристов США. Премьера первой части «Смертельной расплаты» назначена на 12 июля 2023 года, а второй — на 2024 год.

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    Сергей Равин
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