Съемки новой части «Миссия: невыполнима» перенесли из-за забастовки сценаристов

Съемки фильма «Миссия: невыполнима» перенесли из-за забастовки Гильдии сценаристов

Производство фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 2» было временно приостановлено из-за продолжающейся забастовки Гильдии сценаристов США. Об этом сообщает портал Slash Film.

Отмечается, что на данный момент фильм завершен примерно на 40 процентов. Премьера первой части «Смертельной расплаты» назначена на 12 июля 2023 года, а второй — на 2024 год. Предположительно, сценарист и режиссер Кристофер МакКуорри является участником забастовки, несмотря на то, что не выражает солидарности с бастующими напрямую в интервью.

Ранее американская компания Paramount опубликовала трейлер нового фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1».

В начале мая сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат. Контракт между Гильдией сценаристов Соединенных Штатов и голливудскими студиями истек 1 мая. Переговоры между сторонами не привели к какому-либо результату.