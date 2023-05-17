Вышел трейлер новой части франшизы «Миссия: невыполнима»

Вышел трейлер нового фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1»

Американская компания Paramount опубликовала трейлер нового фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1». Ролик вышел на официальном YouTube-канале киностудии.

В грядущем блокбастере актер Том Круз вновь исполнил роль агента Итана Ханта. В картине также сыграли такие артисты, как Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Эсай Моралес, Шей Уигэм и другие.

Премьера первой части «Смертельной расплаты» назначена на 12 июля 2023 года, а второй — на 2024 год. Сценаристом и режиссером обоих фильмов выступил Кристофер МакКуорри, снявший две последние части франшизы «Миссия: невыполнима».

Ранее в сети появился второй трейлер фильма «Оппенгеймер» от постановщика Кристофера Нолана. Сюжет картины будет посвящен создателю атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру.