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09:30, 11 июля 2023Россия

Москвичам предложат попробовать симулятор старости

Ракова: на Московском урбанистическом форуме презентуют тренды развития социальной сферы

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Москве с 1 августа по 10 сентября пройдет Московский урбанистический форум, на котором, среди прочего, можно будет посетить капсулу профессий, изучить метанавыки человека будущего и воспользоваться симулятором старости. В рамках интерактивного выставочного пространства в Гостином дворе будут презентованы главные тренды в здравоохранении, образовании и социальной защите, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сегодня социальная сфера столицы — одна из самых инновационных в мире. Мы стараемся не просто строить новые детские сады, больницы, внедрять уникальные цифровые технологии и закупать передовое оборудование. Мы стараемся менять культуру общения и отношение в каждом из наших учреждений, внедряем пациентоориентированный подход в медицине

Анастасия Раковавице-мэр Москвы

Посетители интерактивного выставочного пространства Гостиного двора смогут узнать, с какими трудностями приходится сталкиваться людям пожилого возраста, воспользовавшись симулятором старости. Там же можно будет узнать, как сохранить качество жизни на должном уровне на долгие годы. Помимо этого, гостей форума приглашают в Музей вредных привычек, на лекции от ведущих спикеров и открытые концерты.

В рамках форума в Гостином дворе также пройдут конгресс Urban Health, Всероссийский форум среднего профессионального образования и V Форум социальных инноваций регионов.

2 и 3 августа в рамках конгресса Urban Health эксперты в лице представителей власти, предпринимателей и архитекторов расскажут, как принципы здорового образа жизни интегрируются во все сферы городского развития. С 17 по 18 августа будет проводиться Всероссийский форум среднего профессионального образования, на котором представят эффективные практики регионов, обсудят компетенции современных педагогов и наставников и поговорят о перспективах цифровых и образовательных технологий. С 5 по 8 сентября в рамках Форума социальных инноваций регионов спикеры обсудят эффективные практики для достижения высокого качества жизни граждан.

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    Инга Разумовская
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