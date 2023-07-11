Льготный тариф на электричество захотели ввести для новой категории россиян

«Известия»: в РФ предложили ввести льготный тариф на электроэнергию для операторов связи

В России захотели ввести льготный тариф на электроэнергию для операторов сотовой связи. Такое предложение прорабатывают в Совете по развитию цифровой экономики при Совфеде, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в госорганах.

По данным собеседника издания, проект рекомендаций уже разослали в профильные ведомства, сейчас идет этап согласования итоговой версии с органами исполнительной власти. Он отметил, что цены на обеспечение электричеством базовых станций остаются крайне высокими. Кроме того, по оценкам операторов связи, стоимость подключения к электросетям подорожала почти в 100 раз — все это приводит к росту тарифов на мобильную связь.

«Учитывая большое социальное значение услуг связи, в совете считают, что на государственном уровне должен быть сформирован справедливый тариф, который соответствует интересам и энергетиков, и связистов, без перекоса в чью-либо сторону», — пояснил источник в Совете по развитию цифровой экономики.

Сейчас меньше платить за электричество в России могут только льготные категории населения и приравненные к ним отдельные потребители — например, некоторые коммунальные и муниципальные учреждения. Для остальных цена не регулируется, а формируется по конкурентным ценам, складывающимся под воздействием спроса и предложения, уточнили в Минэнерго. По данным источника в отрасли, промышленность и бизнес обычно платит за электричество на 30 процентов больше, чем население, — около шести рублей за один киловатт-час.

Однако в Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе выступают против введения льготных тарифов для операторов сотовой связи. Там считают, что пониженная плата за электричество для некоторых коммерческих организаций создаст неравные условия ведения бизнеса, а это приведет к росту перекрестного субсидирования и идет вразрез с проводимой министерством политикой в электроэнергетике.

Ранее глава Генпрокуратуры России Игорь Краснов поручил провести проверку тарифов энергосбытовых компаний в регионах.