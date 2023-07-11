На нижней челюсти мужчины выросла гигантская опухоль весом 1,4 килограмма

Newsweek: в Италии врачи удалили полуторакилограммовую опухоль с лица 38-летнего мужчины

Итальянские врачи удалили с лица мужчины полуторакилограммовую опухоль и реконструировали его нижнюю челюсть. Об этом сообщает Newsweek.

По данным издания, опухоль весом три фунта (1,4 килограмма) начала развиваться на лице 38-летнего Анджело 20 лет назад. Поначалу она была незаметна, однако со временем выросла до гигантских размеров. Новообразование не только портило внешний вид мужчины, но и существенно снижало качество жизни. Он не мог нормально есть, разговаривать и даже дышать.

По словам челюстно-лицевого хирурга Алессандро Бая, проводившего операцию, состояние пациента было вызвано амелобластомой — редкой и чаще всего незлокачественной опухолью, которая, как правило, развивается в костях челюсти. Этот тип опухоли возникает в клетках, которые образуют защитный слой зубной эмали.

Алессандро Бай рассказал, что операция по удалению опухоли продолжалась восемь часов. За это время врачи убрали новообразование и восстановили нижнюю челюсть. Для реконструкции использовались специально изготовленные на 3D-принтере пластины, винты и часть малоберцовой кости пациента.

Ранее сообщалось, что хирурги удалили из почки жителя Шри-Ланки гигантский камень. Его вес составлял 800 граммов, а длина 13,37 сантиметра.