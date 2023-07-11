Песков заявил о разногласиях России с Турцией

Песков: у России есть разногласия с Турцией, но Москва планирует развивать диалог

Москва планирует развивать диалог с Анкарой, несмотря на существующие разногласия между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«При наличии всех известных разногласий мы намерены развивать наш диалог, наши отношения с Турецкой Республикой там, где это выгодно нам, и там, где это выгодно им», — подчеркнул он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддержит вступление Швеции в НАТО, если Евросоюз поспособствует тому, чтобы сделать Турцию членом ЕС.

Песков, комментируя заявление турецкого лидера, отметил, что европейцы не хотят видеть Турцию в ЕС.